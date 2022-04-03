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الأحد، 03-04-2022 04:30 م

تعرّف على ضحية رامز موفي ستار في الحلقة الثانية

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الوكيل الإخباري - ينتظر الجمهور عرض برنامج رامز موفي ستار ، الليلة على فضائية إم بي سي مصر.

ومن المنتظر أن يستضيف رامز في الحلقة بطل كمال الأجسام بيج رامي. 

وكان حقق البرومو الرسمي لبرنامج رامز موفي ستار والذي يقدمه الفنان رامز جلال بمشاركة الفنان العالمي فان دام ، المقرر عرضه يوميا في شهر رمضان على MBC مصر ، حيث حقق 2.5 مليون مشاهدة بعد عرضه بـ4 ساعات فقط

وعلق رامز جلال على البرومو عبر صفحته على فيس بوك، قائلًا: بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.

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