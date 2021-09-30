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الخميس، 30-09-2021 12:13 م

تعرف على موعد طرح ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد

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الوكيل الإخباري - تستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لإطلاق ألبومها الجديد وستبدأ الدعاية الخاصة بالألبوم افي منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل على ان تطرحه كاملاً نهاية الشهر.

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وكانت شيرين أحيت حفلتين غنائيتين في المملكة العربية السعودية مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري والتي كانت كاملة العدد ورافقها في الحفل زوجها الفنان المصري حسام حبيب وابنتيها مريم وهنا.


وظهرت شيرين في حفلاتها الاولى بإطلالتين الأولى بفستان ابيض والثانية فستان لامع وفي حفلها الثاني ظهرت بفستان فوشيا طويل.


يشار إلى أن آخر ألبوم لـ شيرين كان بعنوان "نساي" تم طرحه عام 2018 وتضمن 12 عملاً غنائياً، وحقق نجاحاً بارزاً وخاصة أغنية "الكدابين" التي حصدت أكثر من 141 مليون مشاهدة على يوتيوب . 

 

 

المصدر - الفن 

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