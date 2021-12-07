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الثلاثاء، 07-12-2021 12:17 م

تعليق جريء من شيرين رضا على قضية الطفل الباكي - صورة

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الوكيل الإخباري - ما زالت أزمة الطفل محمود، الشهير بالطفل الباكي، تلقي بظلالها على تعليقات الفنانين عليها، حيث علقت الفنانة شيرين رضا على حسابها الخاص بـ"تويتر" على أزمة الطفل الذي تركته والدته من أجل الزواج من رجل آخر بعد انفصالها عن والده، وهاجمته أسرته كثيرًا في الفترة الماضية، بسبب تصرفاته بسبب الحالة التي يمر بها.

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وأشارت شيرين إلى أن هذه الأسرة عديمة الإنسانية، مؤكدة أن ليس كل البشر مؤهلين للإنجاب، معتذرة لهذا الطفل البريء، الذي يعاني من بعض الظروف النفسية الصعبة.

وكتبت شيرين رضا تغريدة، قالت فيها: يرضي مين اللي بيحصل ده؟، مش كل الناس مؤهلة تخلف لأن دي النتيجة، طرد الطفل لإرضاء الزوج الجديد!".

 

المصدر - لها 

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