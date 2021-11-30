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الثلاثاء، 30-11-2021 01:52 م

تعليق حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه - فيديو

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الوكيل الإخباري - حرص النجم حسين فهمي على عدم الردّ والتعليق على أزمة شقيقة مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى، رافضاً إعطاء أي توضيح عن تلك المشكلة الشخصية.

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واكتفى النجم المصري بالردّ في لقاء ببرنامج mbtrending بالقول: "ما فيش مشاكل الحياة بتستمر، وما فيش مفاجآت الحياة ما فيهاش مفاجآت".


وتابع عن سؤال حول وجود مشاكل سابقة بينهما: "الدنيا دائماً فيها كدة ولكن هو مش موجود ليردّ على الموضوع"، مؤكداً أنه دائماً يدعم شقيقه.

 

 

المصدر - لها 

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