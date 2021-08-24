تعليق علا رشدي على صورتها يثير اهتمام الجمهور - صورة

الوكيل الإخباري - إحتفلت الممثلة المصرية علا رشدي بذكرى عيد ميلادها الـ41 بطريقة عفوية، ونشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي وتركت تعليقاً طريفاً تفاعل معه الجمهور.

اضافة اعلان



ووجهت علا رسالة لنفسها بهذه المناسبة لاقت رواجاً وتفاعلاً كبيراً بين محبيها الذين أثنوا على روحها الشبابية المرحة وصدقتها مع نفسها، وعلقت قائلة:

اليوم انتقل إلى عام آخر من الشباب إلى الأبد أنا سعيدة جدا وممتنة لحياتي، وصحتي، وابتسامتي، وشعري، وجسدي، وعقلي، وروحي، وأنفاسي، ووالدي، وأولادي، وزوجي، وعائلتي، وأصدقائي، وشغفي من أجل إبقائها حقيقية ومن أجلك دائما ألف حمد وشكر ليك يا رب على كل خيراتك الحمد لله.

كما عايد الممثل المصري أحمد داوود، زوجته بميلادها من خلال صورة تجمعه بها، وعلق قائلا: كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي ودايما مع بعض.





المصدر - الفن