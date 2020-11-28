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السبت، 28-11-2020 10:31 ص

تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم يحدث بلبلة

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الوكيل الإخباري- بعد انتشار معلومات عن صدور القرار الظني بالسيد فادي الهاشم، كشف محامي قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، جمال الغيث عن تفاصيل جديدة في المحاكمة والقرار الاتهامي، وأعاد الجدل حول مسألة المتهم والضحية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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وأشار المحامي الى انه "تم إخفاء جميع الأدلة في مسرح الجريمة، كما أن القتل لم يكن دفاعا عن النفس، لأنه كانت هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجني عليه، ونعتبر المجني عليه ضحية".


وتابع أن "الجميع مع الحق وليس شيئا آخر، لكننا لم نستطع عملا بالظروف المحيطة بالدعوى، وعدم تعاون الجهات المعنية وكذلك أزمة كورونا أن نحقق جيدا من وجود علاقة بين المجني عليه وزوج الفنانة".


وجاءت تصريحاته بعد تصريحات لوالد ووالدة الشاب التي اكدت ان لا علاقة تجمع ابنهما بالنجمة اللبنانية وزوجها، إضافة الى ان ملاحقة داتا الاتصالات اظهرت تواجد القتيل بالقرب من عيادة الهاشم واتصاله بالسكرتيرة لأخذ موعد قبل فترة من حصول الازمة.

تعرض المحامي لهجوم قاس على السوشيال ميديا، متهمين اياه بتضليل العدالة والكذب والافتراء من خلال إعادة فتح القضية بطريقة سيئة تهين عائلة القاتل.
بدورها، نفت نانسي ما يتم تداوله عن صدور القرار الظني بسجن زوجها بين 15 و20 عاما، مؤكدة أن هذا الخبر عار من الصحة.



 




 

 


 

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