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الأحد، 29-01-2023 12:17 م

تعليق مؤثر لـ نادين الراسي بعد مرور 5 اشهر على وفاة شقيقها

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الوكيل الإخباري- علّقت الممثلة اللبنانية نادين الراسي بطريقة مؤثرة على فيديو نشرته احدى المتابعات للفنان اللبناني الراحل جورج الراسي وذلك مع مرور 5 اشهر على وفاته.

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وظهر جورج في الفيديو من كواليس احدى المقابلات الاذاعية، وكتبت المتابعة تعليقا على الفيديو:"صاروا 5 شهور يا وجع القلب دخيل روحك وخفة دمك وجمالك ياابو جريج ياويلي ماأبشع غيابك ان شالله تكون مرتاح ياعمري الله يرحم روحك".


وبدورها اعادت نادين نشر الفيديو على صفحتها وكتبت:"يقبروني عيونَك ونظراتَك وجمالَك وصدرك وكتافَك وضحكتَك وسنانَك ياااا  خَيّي ياااا جوجو، جورج الراسي إنت الحَنين كلّ الحَنين حبيبيييييييي".

 

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