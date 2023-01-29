تعليق مؤثر لـ نادين الراسي بعد مرور 5 اشهر على وفاة شقيقها

الوكيل الإخباري- علّقت الممثلة اللبنانية نادين الراسي بطريقة مؤثرة على فيديو نشرته احدى المتابعات للفنان اللبناني الراحل جورج الراسي وذلك مع مرور 5 اشهر على وفاته.

اضافة اعلان



وظهر جورج في الفيديو من كواليس احدى المقابلات الاذاعية، وكتبت المتابعة تعليقا على الفيديو:"صاروا 5 شهور يا وجع القلب دخيل روحك وخفة دمك وجمالك ياابو جريج ياويلي ماأبشع غيابك ان شالله تكون مرتاح ياعمري الله يرحم روحك".



وبدورها اعادت نادين نشر الفيديو على صفحتها وكتبت:"يقبروني عيونَك ونظراتَك وجمالَك وصدرك وكتافَك وضحكتَك وسنانَك ياااا خَيّي ياااا جوجو، جورج الراسي إنت الحَنين كلّ الحَنين حبيبيييييييي".

الجديد

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة