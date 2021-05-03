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الإثنين، 03-05-2021 10:53 ص

تعليق مؤثر للفنانة حورية فرغلي بعد خضوعها لـ4 عمليات جراحية خطيرة

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الوكيل الاخباري - تحظى العمليات الجراحية التجميلية التي خضعت لها الفنانة المصرية حورية فرغلي في أنفها بانتباه عدد كبير من المتابعين. وهو ما ظهر من خلال الاهتمام الإعلامي بعودتها من الولايات المتحدة الأميركية.

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وفي هذا السياق أشار موقع ET بالعربي إلى أن عدداً من المحبين اجتمعوا لاستقبالها والتقاط الصور التذكارية معها. ونقل عنها قولها: "كنت فقدت الثقة في نفسي كبنت وبطلت أشوف نفسي في المراية من سنتين من كتر التنمر اللي كنت بتعرض ليه والناس كانوا بيقولولي ساحرة الجنوب".

 

ويشار إلى أن الممثلة خضعت للعملية الرابعة والأخيرة في أنفها على يد الطبيب الأميركي العالمي بريومي في أحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأميركية.


وقبل هذا أجريت لها عملية جراحية ثالثة بعد عمليتين أخريين. وتكللت العمليات بالنجاح علماً أنه تم خلال الأولى استقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري ووضعها في الأنف ليستعيد شكله الطبيعي فيما تم نحته خلال الثانية.


ومن المقرر أن تعود الفنانة مجدداً إلى الولايات المتحدة في شهر آب (أغسطس) المقبل (2021) من أجل الخضوع لعملية خامسة.

 


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