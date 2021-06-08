تعيين أحمد حلمي سفيرا للنوايا الحسنة لمنظمة اليونسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الوكيل الإخباري - عينت اليونسيف، النجم المصري أحمد حلمي، سفيرًا للنوايا الحسنة، فى المكتب الإقليمي لليونسيف فى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

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وقد صرّح الحساب الرسمى ليونسيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تويتر: "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".



وعلق أحمد حلمي :"وأنا النهارده كمان فخرى زاد الحقيقة، مش هبقى مجرد سفير لمكتب مصر، لكن إن شاءالله الدورة الجاية دى، نحقق أكتر وأكتر، مش بس على المستوى المحلي، لكن على المستوى الإقليمي".

المصدر - نواعم