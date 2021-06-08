الثلاثاء 08-06-2021
الوكيل الاخباري

التربية : منصة درسك مع التعليم الوجاهي العام المقبل

الإفراج عن العنوز والدعجة خلال ساعات

وزير الصحة : عودة التعليم الوجاهي هو المأمول في الفترة القادمة

رئيس الوزراء يؤكد اهمية تعزيز الشراكة مع البنك الدولي

هذا سبب تحليق طائرات سلاح الجو في سماء عمان

توضيح حكومي حول أسعار الدجاج

ارتفاع عدد شهادات منشأ غرفة تجارة عمّان 15% خلال 5 أشهر

تنويه من عمليات خلية الأزمة

إرادة ملكية بترفيعات في الأمن العام - أسماء

موعد عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 08-06-2021 12:46 م

تعيين أحمد حلمي سفيرا للنوايا الحسنة لمنظمة اليونسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

305397_0


الوكيل الإخباري - عينت اليونسيف، النجم المصري أحمد حلمي، سفيرًا للنوايا الحسنة، فى المكتب الإقليمي لليونسيف فى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

اضافة اعلان

وقد صرّح الحساب الرسمى ليونسيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تويتر: "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وعلق أحمد حلمي :"وأنا النهارده كمان فخرى زاد الحقيقة، مش هبقى مجرد سفير لمكتب مصر، لكن إن شاءالله الدورة الجاية دى، نحقق أكتر وأكتر، مش بس على المستوى المحلي، لكن على المستوى الإقليمي".

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Eu0kUydWgAEA1Yw

بعد ان حقق اعلى نسبة مشاهدة في الدراما العربية .. الكشف عن مصير ٢٠٢٠

8ea5e6f9a4701b341b171ad4f301283f

حاتم العراقي يحقق نجاحاً كبيراً ويتخطى المليون بأغنيته الجديدة -صورة

e5b10bd94539b0d38cafdd276803c2a5

سعودي يفاجئ أصالة على المسرح ويجبرها على التوقف - فيديو

al.watar-290820-1

ابنة الفنانة دوللي شاهين تثير ضجة بملامحها الجميلة .. صور

باسم-رزق

باسم رزق يعبر عن عدم رضاه لما وصل اليه الوضع الفني

36d2e087-190f-4e34-a851-c31f406b9dd8

هنا الزاهد تدعم محاربات السرطان .. صور

أخبار متعلقة
e5b10bd94539b0d38cafdd276803c2a5

سعودي يفاجئ أصالة على المسرح ويجبرها على التوقف - فيديو

mona_abou_hamze

هذا ما قالته منى ابو حمزة دفاعاً عن نانسي عجرم

12932996_1187737157905034_6331184368458221303_n-630x376

بعد تعرضه لحادث مروع .. ريما نجيم تكشف مصير ابنها

10201715113615770

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة مؤثرة لـ شريهان

fc39c8338e94a0582d1bbf6bc9bfdcff

بعد خلافات بينهما .. إليسا ووائل كفوري يجتمعان في حدث فني

1570642_1580123825

شيرين عبد الوهاب تفاجىء زوجها برسالة رومانسية