تغريم الفنان محمد رمضان 6 ملايين جنيه.. شاهد

الوكيل الاخباري - ظهر الفنان المصري محمد رمضان في مقطع فيديو وصفه البعض بـ "المستفز" وهو يقوم بإلقاء أوراق من الدولار الأمريكي في المياه، في أول رد "صامت" منه على حكم قضائي بتغريمه 6 ملايين جنيه مصري (نحو 383 ألف دولار).

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وشارك محمد رمضان متابعيه هذا المشهد بحسابه على موقع "إنستغرام"، حيث وصفه البعض بالمستفز.

وفي وقت سابق، ألزمت المحكمة الاقتصادية في مصر الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.



وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان "استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية أسماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.

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