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الأربعاء، 01-02-2023 11:57 ص

تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه بسبب عمرو أديب

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الوكيل الإخباري- أعلنت المحكمة الاقتصادية، حكمها في الدعوى التي أقامها الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان يتهمه فيها بسبه وقذفه وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة بتغريم رمضان 300 ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا، كما قضت برفض الدعوى المضادة التي أقامها رمضان ضد عمرو أديب.

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وكانت جهات التحقيق في مدينة 6 أكتوبر، قد أحالت العرائض المقدمة من أديب، ضد رمضان، بتهمة السب والقذف للمحاكمة الجنائية، وحددت جلسة اليوم 31 كانون الثاني (يناير) للحكم.

 

 

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