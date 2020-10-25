تغير في شكل الفنان عمرو دياب يشعل مواقع التواصل.. صورة

الوكيل الاخباري - أشعل الفنان المصري عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس السبت، بعد تداول صور له من حفل زفاف أحياه بأحد فنادق القاهرة.



وظهر الفنان عمرو دياب في الحفل بشعر أصفر اللون، مما لفت الأنظار إليه لدى ظهوره من جميع الحضور.



وتزامن "نيولوك" عمرو دياب مع صدور أغنيته الجديدة "أهي أهي"، وهي دويتو مع المطربة اليونانية إيريني بابادوبلو، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.

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وتعد أغنية "أهي أهي" ثاني تعاون بين عمرو دياب ومطربي اليونان، حيث سبق أن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو "بحبك أكتر" و"حبيب قلبي" واللتين صدرتا عام 1999.





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