تغيير كبير في شكل بطلة مسلسل باب الحارة 'فريال'.. هكذا بدت.. شاهد

الوكيل الاخباري - سُلطت الأضواء مؤخرا على الفنانة السورية وفاء موصللي بسبب جلسة تصوير خضعت لها وظهرت فيها بإطلالة مميزة جداً، كما بدت أصغر من سنّها الحقيقي بسنوات، وهو ما ركز عليه الكثير من التعليقات على فيديو قصير نُشر لها على أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".



وتساءل المتابعون عن سبب هذا التغيير في شكل وفاء موصللي وعما إذا خضعت لعمليات تجميل، مبدين إعجابهم بجمالها، وأعاد آخرون هذا إلى تقنيات التصوير المستخدمة.

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ويُشار إلى أن وفاء موصللي خسرت الكثير من وزنها، وهو ما ظهر من خلال الصور التي تنشرها على حسابها الخاص في "إنستغرام". ويُذكر أنها تشارك في مسلسل "الكندوش" بدور "إم حسني"، علماً أن العمل سيُعرض في الموسم الرمضاني المقبل، كما أنها اشتهرت كثيرا بدورها في أجزاء مسلسل باب الحارة بشخصية "فريال".





لها



