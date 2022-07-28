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الخميس، 28-07-2022 04:10 م

تفاصيل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة "عودتني الدنيا"

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الوكيل الإخباري-تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أحدث أغانيها التى تحمل اسم “عودتني الدنيا” خلال الفترة المقبلة، الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي , ألحان تامر عاشور , توزيع نابلسي. 

وكشف الشاعر أحمد المالكي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، كواليس التحضير للأغنية قبل طرحها.

وقال أحمد المالكي: "أغنية عودتني الدنيا هي المعنى الحقيقي للدراما, بعت الأغنية لشيرين في بداية أزمتها مع حسام حبيب".

وأضاف أحمد المالكي: "بدأت أنا وتامر عاشور نشتغل عليها وبعد شهر شيرين استقرت على الأغنية هيتم طرحها قريبا".

وتابع أحمد المالكي: "أغنية عودتني الدنيا عمل مهم في حياتي وكان نفسى اشتغل مع شيرين عبد الوهاب من زمان".

ومن ناحية أخرى كشف المطرب تامر عاشور عن كواليس تعاونه مع المطربة شيرين عبد الوهاب من خلال أغنية جديدة يقوم بتلحينها. 

وقال تامر عاشور فى لقاء ببرنامج عرب وود : “اتعاون مع شيرين عبد الوهاب فى أغنية جديدة أتمنى ان تحقق الأغنية نجاحا كبيرا عن طرحها وهى بعنوان ”عودتني الدنيا" من كلمات أحمد المالكى وتوزيع نابلسى".

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وأضاف تامر عاشور : الأغنية حزينة ودرامية وربنا ما يقطعلنا عادة. 

صدى البلد

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