الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

مركبة قمرية صينية ترصد جسما غامضا يشبه المنزل على سطح القمر

قطر تُعيد الأردن لقائمة الدول الخضراء

البنك المركزي: شهدنا نمواً اقتصادياً خلال النصف الثاني من 2021

78.5 % نسبة ارتفاع الدخل السياحي للأردن

الأوقاف تهدد إمام مسجد في العقبة لإخلاءه وعدم التدخل فيه .. وثيقة

أقل من 50 نائبا وقعوا على مذكرة رحيل الحكومة.. والمشاقبة يكشف موعد تقديمها

بروتوكول تعاون اردني –عراقي في مجال الجيولوجيا والتعدين

الزراعة: تعداد جديد للأغنام في المملكة العام المقبل

وزير الأوقاف يطلق المبادرة الوطنية لإكرام المصحف الشريف

حجاوي: انتهاء الموجة الثالثة خلال 8 أسابيع

الخميس، 16-12-2021 11:52 ص

تفاصيل ألبوم شيرين عبدالوهاب وموعد طرحه

5415216-28693526


الوكيل الإخباري - بعد إنفصالها عن زوجها الفنان المصري حسام حبيب، تستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لإطلاق ألبومها الجديد.

اضافة اعلان

 

فيتضمن الألبوم المرتقب صدوره قريبا أكثر من 10 أعمال غنائية، وسيتم إطلاقهم واحدة تلو الأخرى على المنصات أسبوعيا.

 

وتعاونت شيرين في هذا الألبوم مع النابلسي، أمير طعيمة، محمد يحيى، عمرو المصري وعمرو الشاذلي.

 

وكانت طرحت 3 أغنيات بشكل رسمي على "يوتيوب" وهم "كلها غيرانة"، "القماص" و"خاصمت النوم".

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
133-645x485

صدور الحكم النهائي في قضية عمرو أديب تجاه محمد رمضان - صورة

czo1NDoiaHR0cHM6Ly93d3cuYXNzYXdzYW5hLmNvbS9wb3J0YWwvaW1hZ2UvaW1naWQ1MzcwMjQuanBnIjs=

وفاة ناصر القصبي تتصدر الترند

9eee4b5f-f895-46c8-8323-8b2321234c24

شاهد...الحرب تشتعل بين يعقوب بوشهري وفهد الزهراني

image (4)

كارينا كابور تعلن إصابتها بهذا المرض

f666004f-11a0-4b8b-8e7d-ace21da5c1ca

شاهد ...درة غاضبة من معجب وتطلب منه أن يحذف صورتها

1060

شاهد...ديانا كرزون بإطلالة ساحرة

أخبار متعلقة
7506856-1429681667

ميريام فارس ترد لأول مرة على اتهامات شيرين عبد الوهاب لها - فيديو

image

شيرين عبد الوهاب تتصدر في المراكز الأولى عبر موقع الفيديوهات - فيديو

6164774042360472140ee9f8

عمرو دياب يطرح اغنية لو بتحب - فيديو

RHqGsXkEADCyEbLUhFRlN1Sbk

داليدا خليل تطرح اغنية مودي عالي - فيديو

341531_0

عمرو دياب يشوق الجمهور لاغنية لو بتحب - صورة

1022863039

ألبوم أديل 30 يحقق أرقاماً قياسية