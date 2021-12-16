تفاصيل ألبوم شيرين عبدالوهاب وموعد طرحه

الوكيل الإخباري - بعد إنفصالها عن زوجها الفنان المصري حسام حبيب، تستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لإطلاق ألبومها الجديد.

اضافة اعلان

فيتضمن الألبوم المرتقب صدوره قريبا أكثر من 10 أعمال غنائية، وسيتم إطلاقهم واحدة تلو الأخرى على المنصات أسبوعيا.

وتعاونت شيرين في هذا الألبوم مع النابلسي، أمير طعيمة، محمد يحيى، عمرو المصري وعمرو الشاذلي.

وكانت طرحت 3 أغنيات بشكل رسمي على "يوتيوب" وهم "كلها غيرانة"، "القماص" و"خاصمت النوم".

الفن