تفاصيل ألبوم ماجد المهندس الجديد

الوكيل الإخباري - يواصل الفنان ماجد المهندس الكشف عن أسماء أغنيات ألبومه الجديد الذي يتضمن ثماني أغنيات، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة تحت عنوان «بديت أطيب».

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ويتعامل المهندس في الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، منهم: الأمير سعود بن عبدالله، سهم، بشار سلطان، خالد عز، سيروس، نسرين بنت محمد، أحمد علوي، أحمد الهرمي، مشعل العروج، عبدالله بو دلة ، محمد بو دلة .



وتحمل أغنية «بديت أطيب» عنوان الألبوم وهي من كلمات الشاعر الأمير سعود بن عبدالله وألحان سهم وتوزيع بشار سلطان، وتقول كلماتها: «بديت أطيب بديت أحس بك عادي/ بديت أحس بك خارج حدود الآه وودادي»، ومن أغاني الألبوم أيضاً: «فرصة للتغيير» و«الشتا يسأل» و«من أول نظرة».



ويتكتم المهندس على باقي تفاصيل أغنيات الألبوم، حيث من المتوقع أن يضم الألبوم أغنية من ألحانه كتبها خصيصاً له المستشار تركي آل الشيخ، والديو الغنائي الذي أعلن عنه والذي يجمعه بالفنانة أصالة.



زهرة الخليج

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