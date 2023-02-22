الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

بيان من هيئة الطاقة بشأن محطات المحروقات ووكالات توزيع الغاز

الخصاونة: إعادة النظر بفكرة إلغاء وزارة العمل.. وإعادة هيكلتها

الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان بمواجهة إدارة السجون الاسرائيلية

ما هي احتمالات وقوع تسونامي مدمر على سواحل البحر الأبيض المتوسط؟

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

نواب يطالبون بزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

نقابة الفنانين الأردنيين تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

الأمن الروسي يعتقل 5 أشخاص في كبردين بلقار بشبهة الاتجار بالبشر

الزراعة: نفوق 483 رأس بقر و 557 رأس عجل بسبب الحمى القلاعية

عاجل

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

الأربعاء، 22-02-2023 10:38 ص

تفاصيل ألبوم ماجد المهندس الجديد

4766956_1507106641


الوكيل الإخباري - يواصل الفنان ماجد المهندس الكشف عن أسماء أغنيات ألبومه الجديد الذي يتضمن ثماني أغنيات، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة تحت عنوان «بديت أطيب».

اضافة اعلان


ويتعامل المهندس في الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، منهم: الأمير سعود بن عبدالله، سهم، بشار سلطان، خالد عز، سيروس، نسرين بنت محمد، أحمد علوي، أحمد الهرمي، مشعل العروج، عبدالله بو دلة ، محمد بو دلة .


وتحمل أغنية «بديت أطيب» عنوان الألبوم وهي من كلمات الشاعر الأمير سعود بن عبدالله وألحان سهم وتوزيع بشار سلطان، وتقول كلماتها: «بديت أطيب بديت أحس بك عادي/ بديت أحس بك خارج حدود الآه وودادي»، ومن أغاني الألبوم أيضاً: «فرصة للتغيير» و«الشتا يسأل» و«من أول نظرة».


ويتكتم المهندس على باقي تفاصيل أغنيات الألبوم، حيث من المتوقع أن يضم الألبوم أغنية من ألحانه كتبها خصيصاً له المستشار تركي آل الشيخ، والديو الغنائي الذي أعلن عنه والذي يجمعه بالفنانة أصالة.

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1080x1000-2023210216-1792443428

باسم ياخور يرد بشكل قوي على متابع هاجم زوجته ويتصدر الترند

kDvCPO4DVxj9fV7LWSg72s6BKPUyb3e3bDz2oP24

دراسة تكشف عن علاج محتمل للزهايمر

213

جمال سليمان يتحدث عن غياب عبلة كامل عن الساحة الفنية

277

بعد خلافاتهما... ليلى زاهر تكشف موقف والدها من عملها مع غادة عبد الرازق

6207405_1558009226

معتصم النهار يعبر عن تخوفه من الزلازل بهذه الكلمات !

medium_2023-02-14-752058ba43

هكذا ردّت دنيا بطمة على سخرية طليقها من شكل وجهها

أخبار متعلقة
439528Image1

فيديو- ماجد المهندس يفاجئ أحلام بكواليس "سعودي أيدول"

كم-سعر-تذاكر-حفلة-ماجد-المهندس-ونانسي-عجرم-هلا-فبراير-773x435

فنانون يتبرعون بكامل اجورهم لضحايا الزلازل