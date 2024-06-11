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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 11-06-2024 03:48 م

تفاصيل إصابة أحلام الشامسي بكسر في يدها

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي سبب ظهورها بجبيرة في يدها اليسرى، خلال حفلها الأخير مع الفنان عبد المجيد عبد الله، حيث أطلت الفنانة الخليجية في فيديو تغني على المسرح، واضعةً جبيرة في يدها، موضحة أن إصابتها عبارة عن كسر.

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وردت أحلام على تساؤل أحد المتابعين بشأن سبب ظهورها بالجبيرة، وكتبت عبر حسابها على "إكس" "شكراً على سؤالك، للأسف كسر الحمد لله".


وفي سياق متصل، تستعد الفنانة أحلام الشامسي لإحياء حفل جديد ضمن حفلات مهرجان ليلة العمر 2024 في الكويت، يوم 19 يونيو (حزيران) الجاري، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها المميزة.



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