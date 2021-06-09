تفاصيل إصابة فنانة عربية بالشلل بسبب خطأ طبي

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة العراقية المصرية أمل عباس، تفاصيل رحلة علاجها الطويلة، وإصابتها بالشلل بسبب خطأ طبي.

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وظهرت أمل عباس، على كرسي متحرك، ضيفة على برنامج «ع السيف» عبر قناة atv الكويتية، لتروي من خلال اللقاء تفاصيل رحلة علاجها الطويلة، وإصابتها بالشلل، وفقا لصدى البلد.



وقالت "إنها أصيبت بالشلل بسبب خطأ طبي، حيث أجريت لها عملية جراحية خطيرة في النخاع الشوكي، ترتب عليها فقدانها الحركة ومكوثها على كرسي متحرك".



وقالت أمل عباس، إن "الأطباء أخبروها بضرورة إجراء عملية جراحية في صمام القلب لأنها الوضع حياة أو موت بالنسبة لها، وترتب على العملية الأولى إصابتها بنزيف داخلي على النخاع الشوكي، وأثناء محاولة توقف النزيف حدثت لها إصابة بالحبل الشوكي وفقدت الحركة على إثرها".



وأشارت أمل عباس، إلى أن "الأطباء أخبروها بأنها لن تستطيع السير على قدمها بعد هذه العملية، لكنها لا تفقد الأمل وتعيش على أمل استعادة حركتها مرة أخرى".



وأكدت أمل عباس، "إيمانها بقضاء الله وقدره، ولا تعترض على ما أصابها، فهي تتحلى بالصبر دومًا، مشيرة إلى أنها تتلقى جلسات العلاج الطبيعي بشكل مستمر".



وأعلنت عباس عن إصابتها بالشلل وعدم القدرة على الحركة، بعد العملية التي أجرتها في الهند لتغيير صمام، وإزالة كتلة دم في العمود الفقري، مما أثر على النخاع الشوكي وأدى إلى إصابتها بالشلل.



بدأت أمل عباس، حياتها الفنية في الكويت عام 1983 بعد مشاركتها في "أوبريت سندريلا"، وهي تحمل الجنسيتين العراقية والمصرية، حيث إنها كانت متزوجة من رجل مصري توفي خلال السنوات الماضية، ولديها بنت وولد.

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