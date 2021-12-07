تفاصيل إصابة نجل المطرب أبو بارتجاج في المخ

الوكيل الإخباري - كشف الفنان "أبو" عن تعرض نجله الصغير لحادثة شديدة، تسببت في إصابته بارتجاج في المخ وكسر في الأنف، ومشكلة في التنفس، أثناء لهوه في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائه.



وقال "أبو" في تصريحات صحافية، إن نجله كان يحضر حفل عيد ميلاد لأحد أصحابه، في مكان بجانب أحد المولات الشهيرة بالقاهرة، وبينما كان يوجد لعبة للأطفال يشرف عليها أحد الأشخاص، وقام هذا الشخص بإعطاء الأمر لابني للسقوط من مكان عالي، رغم أن مكان السقوط غير مؤمن، أدى إلى إصابته، مشيرًا إلى أنه كان لا يوجد طبيب بالمكان لإنقاذ ابنه.

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وعبر «أبو» عن حزنه الشديد لما حدث لابنه، خاصة أنه لا يستطيع التنفس إلا بصعوبة، كما يقوم بارتجاع دم.



وأشار إلى أنهم ينتظرون تحسن الحالة الصحية لنجله، من أجل إجراء العمليات اللازمة، منوها بأنه اتخذ إجراء قانونيا تجاه المكان.

المصدر - لها

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