تفاصيل احتجاز حمو بيكا في مطار دبي

الوكيل الإخباري - كشف مطرب المهرجانات المصري، حمو بيكا، تفاصيل احتجازه في مطار دبي لساعات طويلة أمس الجمعة، بعد وصوله من السعودية، لإحياء بعض الحفلات في الإمارات.



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وفي تصريح لموقع "القاهرة 24"، قال حمو بيكا موضحا: "مدة إقامتي في دبي كانت قد انتهت، خاصة أنني لم أتردد عليها منذ فترة طويلة، ولذلك تم احتجازي في المطار، حتى تفهمت السلطات الوضع وانتهاء بعض الإجراءات الخاصة بدخولي دبي، وبالفعل تم إنهاء الأزمة".



تجدر الإشارة إلى أن نقابة المهن الموسيقية المصرية كانت قد أعلنت إيقاف بعض مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء في مصر، لحين تقنين أوضاعهم وأوراقهم، وكان أبرزهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش.

المصدر - روسيا اليوم