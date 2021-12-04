السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

هل سيؤثر المتحور "أوميكرون" على أسعار المحروقات محلياً ؟

وفيات السبت 4-12-2021

56 % مساهمة قطاع التجارة والخدمات بالناتج المحلي

التعليم العالي: لا وفيات بكورونا في الجامعات والإصابات أكثر من 2500

جمعية المصدرين تبحث فرص زيادة صادرات الصناعة إلى تركيا

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

بإجراء عاجل.. لقاح فايزر يدخل على خط مواجهة أوميكرون

نصيحة هامة من الصحة العالمية بشأن أوميكرون

5.5 مليون وفاة بكورونا عالميا

النواب يناقشون إعلان النوايا الإثنين

السبت، 04-12-2021 09:41 ص

تفاصيل احتجاز حمو بيكا في مطار دبي

حمو-بيكا-730x438-1-730x438


الوكيل الإخباري - كشف مطرب المهرجانات المصري، حمو بيكا، تفاصيل احتجازه في مطار دبي لساعات طويلة أمس الجمعة، بعد وصوله من السعودية، لإحياء بعض الحفلات في الإمارات.

اضافة اعلان

 

وفي تصريح لموقع "القاهرة 24"، قال حمو بيكا موضحا: "مدة إقامتي في دبي كانت قد انتهت، خاصة أنني لم أتردد عليها منذ فترة طويلة، ولذلك تم احتجازي في المطار، حتى تفهمت السلطات الوضع وانتهاء بعض الإجراءات الخاصة بدخولي دبي، وبالفعل تم إنهاء الأزمة". 


تجدر الإشارة إلى أن نقابة المهن الموسيقية المصرية كانت قد أعلنت إيقاف بعض مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء في مصر، لحين تقنين أوضاعهم وأوراقهم، وكان أبرزهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش.

 

المصدر - روسيا اليوم  

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
paul-walker-death-actor-fast-furious-1024x619-1024x610

إبنة بول ووكر برسالة مؤثرة بذكرى وفاته صورة

6422066-480200565

زواج عمرو يوسف على كندة علوش يحدث بلبلة - صورة

image (3)

نقابة الموسيقيين تقرر إحالة عمر كمال الى التحقيق

2353

عمرو دياب يغازل مخرج أشهر أفلامه بـ إنت الحظ - صورة

Rita_harb

ريتا حرب تبكي برسالة مؤثرة بعد الحادث - فيديو

image (2)

عمر كمال في أول رد على اتهامه بإهانة مصر

أخبار متعلقة
262951057_4856567611030010_6345810282150097692_n

حمو بيكا وحسن شاكوش يؤديان مناسك العمرة - صور

345693_48_1637220414

حمو بيكا وحسن شاكوش يغنيان في موسم الرياض

2020_2_24_0_37_55_494-1

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر

349036_0

خبر وفاة حمو بيكا يتصدر الترند