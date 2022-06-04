تفاصيل اصابات الفنان أحمد زاهر خلال تصوير فيلمه الجديد "فارس"

الوكيل الإخباري-تحدث الفنان أحمد زاهر عن أصعب المشاهد والإصابات التي تعرض لها أثناء تصوير فيلمه الجديد "فارس" خلال لقاء مع موقع " اليوم السابع ".

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وقال الفنان : "الأكشن نفسه حاجة صعبة ومرهق جدًا فى التصوير وكان طول الوقت في إصابات، فمثلاً بصور يوم ويحصلي إصابة ونقعد أسبوع ونرجع نكمل وعشان كده الفيلم أتصور في سنة ونص، ولكن أصعب المشاهد مشهد الحريق، لأنى صورت حوالى 22 ساعة جوة نار وريحة بنزين وجاز ودخان أسود، وحصلى التهاب على الرئة وقعدت أكح 14 يومًا دم أسود وروحت كشفت وعملت أشعة والحمد لله تعافيت مع العلاج ورجعنا كملنا تصوير بعد كده".





تدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.





اليوم السابع

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