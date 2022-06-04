السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

لبنان: تمديد مهام قوات اليونيفيل في تموز المقبل

الملك يبحث مع ماكرون العلاقات الثنائية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

اطلاق برنامج يستوعب 1000 متدرب بهدف رفع مستوى المعرفة بالفضاء في السعودية

اصابة حرجة اثر مشاجرة في الزرقاء

مصر تورد 3.5 مليون طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي

ارتفاع عدد حالات التسمم في جرش إلى 41

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى التل وأبو حسان

الصادرات الألمانية ترتفع 4.4% في أبريل رغم تضاؤل التجارة مع روسيا

السبت، 04-06-2022 02:09 م

تفاصيل اصابات الفنان أحمد زاهر خلال تصوير فيلمه الجديد "فارس"

19_2021-637503013692509937-250


الوكيل الإخباري-تحدث الفنان أحمد زاهر عن أصعب المشاهد والإصابات التي تعرض لها أثناء تصوير فيلمه الجديد "فارس" خلال لقاء مع موقع " اليوم السابع ".

اضافة اعلان

 

وقال الفنان : "الأكشن نفسه حاجة صعبة ومرهق جدًا فى التصوير وكان طول الوقت في إصابات، فمثلاً بصور يوم ويحصلي إصابة ونقعد أسبوع ونرجع نكمل وعشان كده الفيلم أتصور في سنة ونص، ولكن أصعب المشاهد مشهد الحريق، لأنى صورت حوالى 22 ساعة جوة نار وريحة بنزين وجاز ودخان أسود، وحصلى التهاب على الرئة وقعدت أكح 14 يومًا دم أسود وروحت كشفت وعملت أشعة والحمد لله تعافيت مع العلاج ورجعنا كملنا تصوير بعد كده".

تدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

اليوم السابع

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20180606_075611_2457

غوغل يحتفل بذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز -صورة

حمادة-هلال

"روح الروح" لـ حمادة هلال تتصدر الترند لليوم التاسع على التوالي

7510455_1654345249

هنادي مهنا بأحدث اطلالة لها

image

شاكيرا تعلن انفصالها عن بيكيه

202105170226212621

صورة لـ "عادل إمام وزوجته "من أيام الشباب تجتاح مواقع التواصل

41c3b289b9

صورة .. أنغام تقود طائرة من مصر إلى جدة "بيد واحدة"

أخبار متعلقة
20190402_211217_4688

اخر تطورات الحالة الصحية للفنان نادر أبو الليف

111147

الكشف عن تفاصيل حادث الفنان مصطفى هريدي وحالة المصابين

173-120624-kazem-el-saher-family-book-caesar_700x400

صور وفيديو.. كاظم الساهر يحيي مهرجان الغناء بالفصحى في الرياض

1

وفاة الفنان الأردني تيسير عطيه

WhatsApp Image 2022-05-17 at 11.40.04 AM

وفاة فنان لبناني اثر حادث سير مروع -صورة

image

بيوم ميلاده .. كم بلغ عمر الفنان عادل امام ؟