تفاصيل التجربة الكوميدية الأولى لـ دينا الشربيني

الوكيل الإخباري-بدأت الممثلة المصرية دينا الشربيني التحضير لمسلسلها الجديد "كامل العدد"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، رغم أن العمل يتألف من 15 حلقة فقط، وهو بالتعاون مع المخرج خالد الحلفاوي.



دينا تنافس في رمضان لأول مرة بعمل كوميدي، بعد أن قدمت السنوات الماضية أعمالاً اجتماعية وشخصيات مركبة لتقدم بذلك أول تجربة لها في عالم الدراما التلفزيونية في الكوميديا بعد أن قدمت في السينما اعمال بها لمحات كوميدية.

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ودينا تشارك أيضا بأكثر من عمل حيث تشارك أيضا في مسلسل "بطل العالم" أمام الفنان أمير كرارة حيث تجسد شخصية سيدة أعمال تتحمل مسئولية شركة والدها بعد وفاته.

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