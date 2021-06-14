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الإثنين، 14-06-2021 01:09 م

تفاصيل الحالة الصحية لأحمد السقا بعد إصابته فى قدمه

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الوكيل الإخباري - غاب الفنان أحمد السقا عن بعض المناسبات خلال الأيام الماضية، إثر إصابته بقدمه اليمنى، والتي أُصيب فيها العام الماضي أيضا.

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وعلم “القاهرة 24”، أنه في أثناء وجود السقا في منزله، ارتطمت قدمه بأحد أبواب غرفة بمنزله، وعلى إثر ذلك وقع من أعلى السلم الصغير الذي كان يتبع الغرفة، مما سبب له ألمًا اضطر على إثره للبقاء في المنزل.


وتجدد الألم مرة أخرى، بعد إصابته في نفس القدم اليمنى العام الماضي، عند تصويره برنامج “اغلب السقا” وخضع لعملية جراحية بباريس.


فيما طلب السقا من طبيب العلاج الطبيعي المتابع لحالته بعض الاستشارات لزوال ألم قدمه، خاصة أنه لم يعد يستطيع ارتداء حذائه من الألم.


من جهة أخرى، وقع أحمد السقا عقد فيلم جديد له مع شركة “سينرجي”، وجارٍ خلال الأيام المقبلة الاتفاق والتعاقد مع باقي الممثلين، وبذلك يجدد تعاونه مع الشركة بعد مسلسله الأخير “نسل الأغراب” وفيلم “السرب” الذي يستأنف تصويره خلال الفترة المقبلة مع المخرج أحمد نادر جلال.

 

المصدر - القاهرة 24 

 




 

 


 

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