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الأربعاء، 02-06-2021 03:57 م

تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام

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الوكيل الاخباري - يخضع الفنان المصري عادل إمام، للمعاينة الطبية بشكل مستمر، للتأكد من سلامة وضعه الصحي، في ظل تفشي فيروس كورونا.

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ويشرف أطباء مقربين من الفنان عادل إمام على حالته، نتيجة إصابته بنوع من ضيق التنفس قبل سنوات، وكل ذلك بفعل التدخين، الذي لم يتخل عنه حتى الآن.


وحسب موقع "الفن"، التزم الفنان عادل إمام بالإرشادات الطبية بعد ظهور الجائحة، أما قبلها فقد كان لا يبالي بما يطلبه منه الأطباء، وحتى أن مكوثه الطويل في المنزل سبب له نوع من الملل، كونه ابتعد عن أقرب المقربين منه، ما عدا عائلته ومتابعته للتلفزيون.


وكانت شائعات ترددت حول تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام، ونقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.


وذكرت المعلومات أن إمام لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي، ومن المقرر أن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

 

روسيا اليوم

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