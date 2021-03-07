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الأحد، 07-03-2021 03:01 م

تفاصيل انقاذ الاعلامية الكويتية مي العيدان من الموت في العناية المركزة!

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الوكيل الاخباري - كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، تفاصيل إنقاذها من الموت وهي داخل العناية المركزة على يد طبيب كويتي يدعى محمد بهزان، موضحة أنها كانت تعالج على يد 4 أطباء إلا أن هذا الطبيب أنقذ حياتها.

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وأشارت إلى أنها تعرضت لآلام عدة اضطرت معها أن تدخل للعناية المركزة ونقص وزنها من 51 كيلو حتى 43 كيلو، منوهة بأن الطبيب أكد لها أنها ستخرج بعد عدة أيام بشكل جيد.


وتابعت أنها لو لم تدخل العناية المركزة وقتها لكانت أصيبت بأنيميا حادة ثم تكسر في الدم والتعرض للوفاة، مضيفة "هو كان داعم شعوري قالي ما تبين تطلعين وتتكلمين في التلفزيون والدكاترة فاشلين".

 

وكانت الإعلامية الكويتية قد تعرضت للإصابة بفيروس في الدم جعلها في حالة صحية حرجة وتسببت في نقص الأكسجين في الدم وكادت تتعرض للموت لولا وضعها على 3 أجهزة أوكسجين.

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