الثلاثاء 18-05-2021
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الثلاثاء، 18-05-2021 12:55 م

تفاصيل تُكشف للمرة الأولى عن إصابة أحمد عز بفيروس كورونا!

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحافية عن إصابة الفنان المصري أحمد عز خلال شهر رمضان الماضي بفيروس كورونا المستجد وتعافيه منه. وأكدت التقارير خضوع عز للعزل المنزلي واتباعه البروتوكول العلاجي، وهو بالفعل أجرى المسحة الثانية والتي جاءت نتيجتها سلبية قبيل انتهاء الشهر الكريم بأيام قليلة. حيث صوّر مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" بعد تعافيه من المرض بيوم واحد.

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من ناحية أخرى، يستعد أحمد عز لتصوير مشاهده في فيلم "الجريمة" في أحد مواقع التصوير التي لم يتم الكشف عنها، وذلك بعد إعلان تعافيه التام من فيروس كورونا المستجد.


فيلم "الجريمة" يشارك في بطولته كلٌ من: منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، ومحمد جمعة، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج شريف عرفة.

يُذكر أن أحمد عز خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "هجمة مرتدة" والذي شاركه في بطولته الفنانون: هند صبري وهشام سليم وأحمد فؤاد سليم ونضال الشافعي، ومجموعة كبيرة من النجوم، وحقق نجاحاً باهراً، وهو مأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية.

 

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