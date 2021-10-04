تفاصيل تورط نجل شاروخان في قضية مخدرات

الوكيل الإخباري - أثار اعتقال آريان خان (23 عامًا)، ابن ممثل بوليوود شاروخان، في قضية تتعلق بحيازة مخدرات بشكل غير قانوني على متن سفينة سياحية متجهة إلى ولاية جوا، صدمة في جميع أنحاء الهند.

اضافة اعلان



وحسب الإندبندنت، فقد اتهم السيد خان بحيازة العديد من أنواع المخدرات، ومنها وفقا للتحقيقات، ما لا يقل عن 13 جرامًا من الكوكايين، وخمسة جرامات من المفيدرون، و21 جرامًا من الحشيش، و22 حبة من الإكستازي، ونقدًا بقيمة 133000 روبية (1316 جنيهًا إسترلينيًا) من الأشخاص الثمانية الذين احتجزتهم السلطات.

وتم القبض على خان، مع اثنين آخرين من الحاضرين في الحفلة، أول أمس السبت، بعد أن دخل 20 عضوًا من المكتب الفيدرالي الهندي لمكافحة المخدرات (إن سي بي) إلى المكان متنكرين في زي مدني.



وقد قضت المحكمة الهندية التي تم عرض خان عليها، اليوم الإثنين، بحجزه في حجز البنك المركزي الوطني لمدة سبعة أيام.



وفي جلسة الاستماع قال مسؤولو المكتب الفيدرالي الهندي لمكافحة المخدرات إن آريان نجل النجم الهندي شاروخان عضو في كارتل دولي للمخدرات يحتاج إلى مزيد من التحقيق، مؤكدين أن احتجازه أمر حاسم في التحقيق.



ومن المرجح أن يقوم مسؤولو وكالة التحقيق بالتحقيق مع شركة الرحلات البحرية وشركة إدارة الأحداث الذين كانوا جزءًا من حفل ليلة السبت.



وزعم مسؤولون من وكالة التحقيق في المخدرات أنهم عثروا على تفاصيل محادثات بين موردي المخدرات خلال المداهمة، لافتين إلى أن لديهم أيضًا محادثات السيد خان عبر واتس آب على هاتفه.



وقال محامي السيد خان ساتيش مانشيندي، المتخصص في قضايا تعاطي المخدرات البارزة في صناعة السينما الهندية، إنه لم يتم استخراج أي عقار من ابن النجم الذي ذهب فقط إلى الرحلة البحرية بناءً على دعوة.



وقال المحامي في محكمة مومباي إن السيد خان أصبح كبش فداء وتم تفتيش حقيبته لكن لم يتم العثور على شيء.



كما عارض مانشيندي مزاعم البنك الأهلي التجاري التي تشير إلى تورط خان في تجارة المخدرات أثناء تخرجه في كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا في عام 2020.



يشار إلى أن آريان خان هو الابن الأكبر لشاروخان، الذي لديه ابنة تبلغ من العمر 21 عامًا، هي، سوهانا خان، وابن يبلغ من العمر 8 سنوات، أبرام خان.

سبوتنيك عربي





