الإثنين 04-10-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يترأس الاجتماع الوزاري لدول حوض المتوسط بالقاهرة

بريطانيا تنشر عسكريين لمواجهة النقص بالوقود

20 ألف طالب سجلوا لامتحان الثانوية العامة لأغراض رفع المعدل

بريطانيا تسجل 33 وفاة و35077 إصابة بكورونا

بلاغات عن تعطل تويتر في بعض المناطق

الضريبة تستحدث وحدة خاصة للتسهيل على الشركات متعددة الجنسيات

الأسير محمد العارضة يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

العلوم الإسلامية تستكمل إجراءات العودة الآمنة للتعليم الوجاهي

فيسبوك تعلق على خلل منصاتها عبر تويتر

الملك يزور عددا من المصانع بمنطقة القسطل

الإثنين، 04-10-2021 06:29 م

تفاصيل تورط نجل شاروخان في قضية مخدرات

شاروخان


الوكيل الإخباري - أثار اعتقال آريان خان (23 عامًا)، ابن ممثل بوليوود شاروخان، في قضية تتعلق بحيازة مخدرات بشكل غير قانوني على متن سفينة سياحية متجهة إلى ولاية جوا، صدمة في جميع أنحاء الهند.

اضافة اعلان


وحسب الإندبندنت، فقد اتهم السيد خان بحيازة العديد من أنواع المخدرات، ومنها وفقا للتحقيقات، ما لا يقل عن 13 جرامًا من الكوكايين، وخمسة جرامات من المفيدرون، و21 جرامًا من الحشيش، و22 حبة من الإكستازي، ونقدًا بقيمة 133000 روبية (1316 جنيهًا إسترلينيًا) من الأشخاص الثمانية الذين احتجزتهم السلطات.
وتم القبض على خان، مع اثنين آخرين من الحاضرين في الحفلة، أول أمس السبت، بعد أن دخل 20 عضوًا من المكتب الفيدرالي الهندي لمكافحة المخدرات (إن سي بي) إلى المكان متنكرين في زي مدني.


وقد قضت المحكمة الهندية التي تم عرض خان عليها، اليوم الإثنين، بحجزه في حجز البنك المركزي الوطني لمدة سبعة أيام.


وفي جلسة الاستماع قال مسؤولو المكتب الفيدرالي الهندي لمكافحة المخدرات إن آريان نجل النجم الهندي شاروخان عضو في كارتل دولي للمخدرات يحتاج إلى مزيد من التحقيق، مؤكدين أن احتجازه أمر حاسم في التحقيق.


ومن المرجح أن يقوم مسؤولو وكالة التحقيق بالتحقيق مع شركة الرحلات البحرية وشركة إدارة الأحداث الذين كانوا جزءًا من حفل ليلة السبت.


وزعم مسؤولون من وكالة التحقيق في المخدرات أنهم عثروا على تفاصيل محادثات بين موردي المخدرات خلال المداهمة، لافتين إلى أن لديهم أيضًا محادثات السيد خان عبر واتس آب على هاتفه.


وقال محامي السيد خان ساتيش مانشيندي، المتخصص في قضايا تعاطي المخدرات البارزة في صناعة السينما الهندية، إنه لم يتم استخراج أي عقار من ابن النجم الذي ذهب فقط إلى الرحلة البحرية بناءً على دعوة.


وقال المحامي في محكمة مومباي إن السيد خان أصبح كبش فداء وتم تفتيش حقيبته لكن لم يتم العثور على شيء.


كما عارض مانشيندي مزاعم البنك الأهلي التجاري التي تشير إلى تورط خان في تجارة المخدرات أثناء تخرجه في كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا في عام 2020.


يشار إلى أن آريان خان هو الابن الأكبر لشاروخان، الذي لديه ابنة تبلغ من العمر 21 عامًا، هي، سوهانا خان، وابن يبلغ من العمر 8 سنوات، أبرام خان.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3878591-1851228209

تدهور الحالة الصحية للفنانة هاجر احمد بسبب كورونا - صورة

نادر-الأتات-780x470

مفاجآت كثيرة يحضرها نادر الأتات لمحبيه

unnamed

بسمة بوسيل تواجه إنتقادات لاذعة من المتابعين - فيديو

28-09-21-152220889

سخرية عارمة من زوجة الوليد مقداد بسبب مكياجها - صورة

ramadan12

محمد رمضان يستفز المتابعين - فيديو

E6k_zoHWQAINT_Z

اولى خطوات ياسمين عبد العزيز الفنية بعد تعافيها من الوعكة الصحية