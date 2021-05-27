تفاصيل جديدة حول خلاف ايتن عامر وريهام سعيد

الوكيل الاخباري - قالت الفنانة إيتن عامر، إنها تفاجأت هذا العام بهجوم من الصحافة عليها في اليوم الأول من شهر رمضان وخاصة بعد مشكلتها مع الفنانة ريهام حجاج.



وأضافت: "لم أعتد على المشاكل وما أحزنني أن الصحافة روجت كلاما غير صحيح؛ فأنا غير معروف عني المشاكل إطلاقا ؛ فطوال مشواري الفني لم افتعل أزمة واحدة".

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ونشرت أيتن عامر، مجموعة من الصور لها من حفل تكريمها وعلقت قائلة

"شكرا لكل حد كان ليه دور فى ترشيحى أو توجيهي فى المسلسل ده #كوفيد25 تجربة حبيتها ومبسوطة بيها و كواليس متتنسيش #يوسف_الشريف الشريف #احمد_نادر_جلال #انجى_علاء".



وحلت عامر ضيفة على موقع صدى البلد في ندوة خاصة لتكريمها عن آخر أعمالها الفنية وهو مسلسل " كوفيد 25 " الذي عرض في رمضان الماضي .



وتحدثت ايتن خلال الندوة عن نجاح دورها في المسلسل وكواليس العمل مع النجم يوسف الشريف وباقي طاقم العمل.



وكانت أيتن عامر قالت، إنه لا يمكن تشبيه “مسلسل كوفيد 25” بالفيلم الأجنبي Bird Box .



المصدر : صدى البلد