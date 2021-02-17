تفاصيل حادث عمرو أديب

الوكيل الاخباري -

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قال مصدر أمني، إن حادث السير الذى تعرض له الإعلامي عمرو أديب بمحور دهشور فى نطاق مدينة 6 أكتوبر، جاء بعدما صدمت سيارته سيارة مسرعة من الخلف ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامي من سيارته.وأضاف وفق وسائل اعلام مصرية أنه بمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالي بسيارة إسعاف نقلت الإعلامي الكبير عمرو أديب إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث.وأوضح أن رجال المباحث بقطاع 6 أكتوبر انتقلوا لموقع الحادث لسماع أقوال شهود العيان، ومن المقرر الانتقال إلى المستشفى لسماع أقوال الأعلامي عمرو أديب بغرض الوقوف على ملابسات الواقعة بعد إجراء عمليات الفحص لموقع الحادث.وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من الأهالي بتعرض سيارة الإعلامي عمرو أديب لحادث مروري وإصابته وعلى الفور انتقلت قوة إلى المكان للكشف عن أسباب الحادث.