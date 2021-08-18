تفاصيل حفل أصالة مع رامي صبري في موسم حفلات صيف جدة

الوكيل الإخباري - أعلن الحساب الرسمي لهيئة الترفيه عن إقامة حفل للفنانين رامي صبري وأصالة نصري في 19 أغسطس، ضمن حفلات صيف جدة، وسيقام الحفل في جدة سوبر دوم، وهو من تنظيم بنش مارك.

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وضمن الإجراءات الوقائية التي تطبقها السعودية لتفادي انتشار فيروس كورونا، فإن الدخول للمحصّنين فقط، وفقاً للحالة الصحية في تطبيق توكلنا، كما يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بلبس الكمامة، والمحافظة على عدم دخول الأطفال أقل من 12 عاماً، ومن هم أكبر تكون حالتهم الصحية واحدة مما يلي: "محصّن متعافٍ، أو محصن جرعة أولى، أو محصن بجرعتين"، وكذلك قياس درجة الحرارة، والمحافظة على مسافة متر ونصف المتر بين الجمهور، والتعقيم.





ستبدأ الحفلة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين 490ريالاً و 2800 ريال للتذكرة الواحدة.

يُذكر أن هذه الحفلة ضمن سلسلة حفلات صيف السعودية، التي شاركت خلالها الفنانة أصالة أيضاً، في الظهران، برفقة الفنان عايض.









المصدر - سيدتي