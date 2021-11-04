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الخميس، 04-11-2021 03:25 م

تفاصيل حفل تامر حسني في موسم الرياض 2021 - صورة

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الوكيل الإخباري - يلتقي النجم المصري تامر حسني مجدداً جمهوره السعودي في حفل غنائي مرتقب ضمن حفلات موسم الرياض 2021.

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الحفل يقام في بوليفارد رياض سيتي على مسرح أبو بكر سالم يوم الخميس 11 نوفمبر الجاري، وفقاً لما أعلنته شركة بنش مارك المنظمة للحفل، الذي يقام تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.



 

تامر حسني يعد ضيفاً دائماً على الحفلات الغنائية في السعودية، منذ قدم حفله الأول في جدة عام 2018، وصولاً إلى حفله الأخير في الرياض في يونيو الماضي، بمشاركة الدي جي "باندا" وسط حضور جماهيري لافت.

 

المصدر - سيدتي 

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