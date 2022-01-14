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الجمعة، 14-01-2022 12:21 م

تفاصيل خطأ طبي جديد لفنانة بعد بلاغ للنائب العام

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الوكيل الاخباري- كشف سعيد مصطفى حنفي، محامي الفنانة منة شلبي، تفاصيل البلاغ الذي قدمته للنيابة العامة ضد ممرضتين، موضحا أنها اتهمتهما بالتورط في حدوث خطأ طبي لوالدتها الفنانة زيزي مصطفى.

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وقال حنفي: "إنه نظرا لظروف والدة الفنانة منة الصحية، قررت التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة بتوفير رعاية صحية جيدة، للاعتناء بها صحيا، مشيرا إلى أن الشركة وفَّرت طاقما من الممرضين بالفعل: "بيشتغلوا نظام شيفتات"، ووفرت لهم كل السبل التي تساعدهم على تقديم الرعاية الصحية الجيدة لوالدة الفنانة".

وأوضح أن "ممرضتين من الطاقم تسببتا في خطأ طبي فادح، وفقا لتقرير مستشفى الجونة"، مؤكدا أن الفنانة منة شلبي نظرا لانشغالها بأعمالها تتواصل دائما مع الممرضتين للاطمئنان على صحة والدتها، لكن الممرضتين أخفتا تماما الخطأ الطبي الذي تسببا فيه لمدة أربعة أيام، الأمر الذي يحول دون علاجه بسهولة.

وأشار محامي الفنانة منة شلبي، إلى أنها قررت التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، ليس لفكرة الخطأ الطبي بل لأنهما أخفتا عنها تدهور الحالة الصحية لوالدتها بسببهما، موضحا أنها أبلغت الشركة التي تعاقدت معها بالخطأ الطبي وعلى أساس ذلك قررت التقدم بالبلاغ.

وعن حديث الممرضتين على مواقع التواصل الاجتماعي حول المعاملة غير الآدمية التي ذكروها، أكد سعيد مصطفى، أنه كلام عار تماما من الصحة: "منة شلبي مكنتش موجودة معاهم في البيت أصلاً يبقى إزاي بتنيمهم على الأرض ثانياً الشركة التي تم التعاقد معها وفرت لهم كل حاجة".

وأشار إلى أن الفنانة فضلت عدم الحديث عن الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، لمراعاة الظروف الصحية واحتراما لها: "هي مش عايزة تدخل في مهاترات"، مؤكدا أن الفنانة قررت ترك الأمر للنيابة العامة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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