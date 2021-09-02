تفاصيل دفن الفنان المصري ماهر سليم

الوكيل الإخباري - وصل جثمان الممثل المصري الراحل ماهر سليم إلى مسجد السيدة نفيسة، استعداداً لإقامة صلاة الجنازة عليه، عقب الإنتهاء من صلاة الظهر.

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وكان قد توفي سليم بعد صراع طويل مع المرض.



وقدم سليم خلال مسيرته المهنية العديد من الأعمال المسرحية، أبرزها: "لآخر نفس، بين عالمين، كف القمر، فرقة ناجي عطالله، حليم، الإمام المراغي" وغيرها من الأعمال.



من ناحية أخرى، يعتبر الراحل من أهم الأشخاص الذين تعاون معهم العديد من المخرجين، أبرزهم المخرج العالمي يوسف شاهين في عدد من أفلامه أبرزها :"إسكندرية نيويورك، هي فوضى، المصير، المهاجر"، إضافة إلى أدائه الصوتي لشخصية "زيكا" في المسلسل الرمضاني الشهير "بوجي وطمطم".

المصدر - الفن