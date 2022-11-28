تفاصيل رحلة صعود الفنان محمد هنيدي إلى النجومية

الوكيل الإخباري-يعد الفنان المصري محمد هنيدي من أهم وأنجح نجوم الكوميديا العرب، خلال الـ25 سنة الأخيرة.



ورحلة صعود محمد هنيدي إلى النجومية، جاءت بعد خطوات فنية قادته ليصبح رمزاً لمرحلة التغيير في تاريخ السينما المصرية .



في هذا التقرير، نتحدث عن أهم الأعمال التي وضعت محمد هنيدي على طريق النجومية، وتسببت في شهرته:





مسلسل "ناس وناس"

بداية معرفة الجمهور بمحمد هنيدي كانت عام 1989، حينما ظهر في المسلسل الكوميدي "ناس وناس"، المأخوذ من شخصيات الكاريكاتير التي كان يكتبها الراحل أحمد رجب، ويرسمها الراحل مصطفى حسين في جريدة الأخبار المصرية.



وللصدفة، لعب محمد هنيدي شخصية "هنداوي" أو فلاح كفر الهنادوة، وهو رجل بسيط يجلس مع المسؤولين ليفاجئهم بأسئلته الفصيحة والطريفة.



ملامح هنيدي الطفولية وتشابه اسمه مع اسم الشخصية كانا كفيلين بلفت أنظار الجمهور له، رغم وجوده كممثل شاب وسط عدد من نجوم الكوميديا.



مسلسل "البخيل وأنا"

في العام التالي، كان محمد هنيدي محظوظاً بالوقوف أمام النجم الراحل فريد شوقي في مسلسل "البخيل وأنا"، مجسداً شخصية "عطا"، المراهق الذي يكره الدراسة، ويهوى لعب كرة القدم، ويتبع صديقه "لطفي" أينما ذهب، ما يوقعه في المتاعب.

وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وحصل محمد هنيدي على مساحة كبيرة للظهور خلال حلقاته.



فيلم "المنسي"

ظهر محمد هنيدي بمشهد واحد في بداية فيلم "المنسي" عام 1993، لكن الجمهور يتذكره حتى الآن، بسبب جرعة الكوميديا، والحوار الطريف الذي دار بين الممثلين.



وظهر النجم عادل إمام مع 3 من نجوم الكوميديا الواعدين في هذا المشهد، هم: أحمد آدم وعلاء ولي الدين ومحمد هنيدي، ودار بينهم حوار كوميدي أثناء وجودهم في السينما لمشاهدة فيلم أجنبي يتم عرضه دون رقابة.



مسرحية "حزمني يا"

في عام 1994، واصل محمد هنيدي التأكيد على موهبته بعد ظهوره في مسرحية "حزمني يا"، بشخصية حمامة بتاع التليفونات، وهو شاب متطفل على عائلة الزواوي، يصبح صديقاً لأشقائه ويشاركهم مغامراتهم.



بدأ محمد هنيدي المسرحية ودوره لا يتعدى بضعة مشاهد، لكن بسبب قدرته على الارتجال، بدأ صناع المسرحية في إضافة مشاهد للشخصية خلال الأحداث، حتى أصبح أحد الأبطال الرئيسيين.





فيلم "بخيت وعديلة"

واصل محمد هنيدي الظهور مع عادل إمام في بضعة مشاهد، وجسد شخصية سائق سيارة الأجرة الذي يقابل "بخيت" و"عديلة" في الجزءين الأول والثاني من الفيلم، وبسببهما يتعرض للمتاعب.



القفزة الكبرى

خلال عامَيْ 1996 و1997، قدم محمد هنيدي بضعة أعمال كانت بمثابة قفزة كبرى في مشواره، حيث قدم فوازير "أبيض وأسود"، مع علاء ولي الدين وأشرف عبدالباقي، واشترك في بطولة المسلسل الكوميدي "وأنت عامل إيه؟"، مع علاء ولي الدين وصلاح عبدالله وعلاء مرسي.



وفي نفس الفترة، تقاسم مع علاء ولي الدين وليلى علوي بطولة فيلم "حلق حوش"، ثم جاءت الخطوة الأهم وهي فيلم "إسماعيلية رايح جاي" في صيف 1997، الذي كان بمثابة نقلة مهمة في تاريخ السينما المصرية، فتحت المجال للنجوم الشباب لكي يقدموا أعمالاً من بطولتهم، في جيل يحمل حتى الآن اسم "جيل محمد هنيدي".

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زهرة الخليج

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