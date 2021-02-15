تفاصيل زيارة نجم أفلام الحركة العالمي ستيفن سيغال للأردن.. صور

الوكيل الاخباري - يتواجد نجم أفلام الحركة الأمريكي ومعلم الفنون القتالية، ستيفن سيغال، في العاصمة عمّان خلال هذه الفترة.

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وشاركت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، يوم أمس الأحد، صورا وتفاصيل من زيارة سيغال لها.



ويظهر ستيفن سيغال في إحدى الصور وهو يوقع باسمه على "حائط المشاهير" الموجود داخل الهيئة.

كما نشرت الهيئة صورة لسيغال وهو يتصفح إحدى الكتب الموجودة في مكتبتها، واقتبست تعليقا له عن المكتبة هو: "إنه مكان جميل، لم أر مثله من قبل".



كما تم نشر صورة من زيارة ستيفن سيغال للمعلم التاريخي في الأردن "البترا".



يشار إلى أن ستيفن سيغال زار مصر في شهر سبتمبر/ أيلول 2019، بمناسبة تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي.



وزار نجم أفلام الحركة العالمي وزوجته أهرامات الجيزة بعد حضورهما حفل ختام المهرجان.

Steven Seagal - the well-known American actor, producer and writer – visited yesterday The Royal Film Commission - Jordan (RFC). pic.twitter.com/5O7RXiIeGK February 14, 2021

Mohannad Al Bakri, Managing Director of the RFC, took #StevenSeagal on a tour and introduced him to our various activities (training, production services and screenings). He later signed the RFC’s wall of fame. pic.twitter.com/wsCHCe8gmw February 14, 2021

سبوتنيك

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