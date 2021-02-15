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الإثنين، 15-02-2021 02:17 م

تفاصيل زيارة نجم أفلام الحركة العالمي ستيفن سيغال للأردن.. صور

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الوكيل الاخباري - يتواجد نجم أفلام الحركة الأمريكي ومعلم الفنون القتالية، ستيفن سيغال، في العاصمة عمّان خلال هذه الفترة.

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وشاركت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، يوم أمس الأحد، صورا وتفاصيل من زيارة سيغال لها.


ويظهر ستيفن سيغال في إحدى الصور وهو يوقع باسمه على "حائط المشاهير" الموجود داخل الهيئة.

 

كما نشرت الهيئة صورة لسيغال وهو يتصفح إحدى الكتب الموجودة في مكتبتها، واقتبست تعليقا له عن المكتبة هو: "إنه مكان جميل، لم أر مثله من قبل".

كما تم نشر صورة من زيارة ستيفن سيغال للمعلم التاريخي في الأردن "البترا".

يشار إلى أن ستيفن سيغال زار مصر في شهر سبتمبر/ أيلول 2019، بمناسبة تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي.


وزار نجم أفلام الحركة العالمي وزوجته أهرامات الجيزة بعد حضورهما حفل ختام المهرجان.

 

سبوتنيك

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