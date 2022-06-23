تفاصيل شخصية هند صبري التي تجسدها في فيلم كيرة والجن

الوكيل الإخباري-نشرت الممثلة المصرية هند صبري صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تتعلق بالعمل الجديد الذي تشارك فيه حاليا وهو فيلم "كيرة والجن".

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ونشرت صبري بوستر الفيلم الذي يحمل صورتها بمفردها كاشفة من خلاله تفاصيل الشخصية التي تجسدها في أحداث العمل، حيث ظهرت وهي ترتدي قبعة على رأسها وتمسك مسدسا، وعلقت قائلة: "دولت فهمي كيرة والجن، يوم 30 يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي".



فيلم "كيرة والجن" من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 30 من حزيران/يونيو الحالي.



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