الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

22.3 % ارتفاع العجز التجاري للمملكة في الثلث الأول

مدعي عام جنايات سابق يكشف عن العقوبة التي تنتظر قاتل الطالبة ايمان

الامن : التحقيق في مقتل الطالبة الجامعية والبحث عن القاتل ما زال جاريا

الامن يكشف تفاصيل العثور على جثة شاب مصاب بطعنات في طبربور

الخارجية تدين الهجمات الإرهابية على مالي

الملك يصل إلى أبو ظبي في زيارة عمل

وزارة الأوقاف: استبعاد الحاج المصاب بكورونا من السفر

الامن العام ينفي إلقاء القبض على قاتل الطالبة ايمان

الكهرباء الوطنية تقترض 100 مليون دينار

ضبط اعتداءات كبيرة على المياه بالكرك والاغوار

الخميس، 23-06-2022 04:54 م

تفاصيل شخصية هند صبري التي تجسدها في فيلم كيرة والجن

WhatsApp Image 2022-06-23 at 4.54.33 PM


الوكيل الإخباري-نشرت الممثلة المصرية هند صبري صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تتعلق بالعمل الجديد الذي تشارك فيه حاليا وهو فيلم "كيرة والجن".

اضافة اعلان


ونشرت صبري بوستر الفيلم الذي يحمل صورتها بمفردها كاشفة من خلاله تفاصيل الشخصية التي تجسدها في أحداث العمل، حيث ظهرت وهي ترتدي قبعة على رأسها وتمسك مسدسا، وعلقت قائلة: "دولت فهمي كيرة والجن، يوم 30 يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي".


فيلم "كيرة والجن" من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 30 من حزيران/يونيو الحالي.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
من-زكي-1613812650-0

منى زكي تحتفل بانتهاء تصوير فيلم القاهرة مكة

4058636_1655906834

الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خروجه من غرفة العمليات

image

باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد "عمهم"

2539156_1627622810

حمو بيكا يطالب بعودته للغناء في بلده

62E55227-547C-4291-B109-F5B0252C13AE

جورج وسوف وصابر الرباعي يغنيان في موسم جدة

WhatsApp Image 2022-06-23 at 3.43.03 PM

بعد شائعات وفاته بنوبة قلبية .. أول تعليق للفنان رشيد عساف

أخبار متعلقة
640x480

بعد شائعات حول وفاتها بحادث سير... أول ظهور للفنانة التركية الشهيرة بـ " لميس"

6904286-355660858

ريم البارودي تشارك صورة بخاتم خطوبة

4106705_1655543646

إبن أحلام يشارك الجمهور صورة له مع أصالة

62019121435381946592280

أمل عرفة تهنئ ابنتها بيوم ميلادها .. صورة

102-5-730x438-1-730x438

أحدث ظهور للفنان ناصيف زيتون .. صورة

main_image61b770ebdbb43

علا الفارس تطل على جمهورها بصور جديدة .. وهكذا علقت !