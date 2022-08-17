تفاصيل مسلسل جديد للفنان خالد الصاوي

الوكيل الإخباري-يعود الممثل خالد الصاوي للبطولة في عالم الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "أعمل ايه" والذي تشارك في البطولة أمامه من خلاله صابرين وقد علمنا بأن خالد الذي يواصل جلسات عمل مكثفة للاستقرار على تفاصيل العمل مع المؤلف محمد الحناوي والمخرج أحمد عبد الحميد يقدم شخصية شخصية عبدالله الفولاني يعمل مهندس صوت ومتزوج من الفنانة صابرين ولديه منها 4 بنات، ويتعرض لعدد من المشكلات بسبب بناته، ومن خلال هذه المشكلات سيتم طرح عدد من القضايا الهامة التي تلمسنا في حياتنا الاجتماعية.

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المسلسل ينتمي للأعمال الدرامية الطويلة ويشارك في بطولته الشوربجي، وندى بسيوني، وطارق عبد العزيز، ودنيا المصري، ومحمد مهران، وآخرين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.





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