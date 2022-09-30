الجمعة 30-09-2022
الوكيل الاخباري

تحويلات مرورية مؤقتة على طريق البحر الميت السبت

ضبط سيدة طعنت زوجها وسكبت الماء الساخن عليه بالمفرق

الخطيب: تطوير القبول الجامعي ليس سهلا والتوجيهي لن يكون المعيار الوحيد

العين البكار: على الحكومة أن تنسحب مسألة تسعير المحروقات

بعد رفع الديزل.. هل ترفع الحكومة أجور وسائط النقل العام؟

تعرفوا على حالة الطقس لثلاثة ايام قادمة

الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل جامعة اليرموك

باب الحارة .. شخصية أبو عصام كانت لدريد لحام و شخصية أبو غالب لياسر العظمة

بالصور.. أول عملة بريطانية عليها صورة الملك تشارلز الثالث

الذهب عالميا يقترب من أسوأ هبوط منذ 18 شهرا

الجمعة، 30-09-2022 09:22 م

تفاصيل وفاة فنان عربي في نيويورك - صور

آلة-العود-تاريخها-ومكوناتها-وأكثر


الوكيل الإخباري - أدى حادث أليم، إلى وفاة الفنان اليمني احمد الشيبة في ولاية نيويورك الأمريكية، مساء الأربعاء الماضي.اضافة اعلان


وقال ناشطون أن خبر وفاة العازف الشيبة، مؤسف وصادم.

وأوضح شقيقه أنه توفي إثر حادث مروري في مدينة نيويورك.

ويشتهر الفنان الشيبة بإعادة توزيع موسيقي بعض الأفلام مثل قراصنة الكاريبي.

كما استطاع أن يكتسح الفن الغربي بآلة العود، وكسر القاعدة المتعارف عليها بأن آلة العود لا تتماشى الا مع الفن الشرقي.

واستضافته العديد من القنوات العربية باعتباره فنانا مشهورا استطاع أن يدخل العالمية من بوابة إعادة توزيع الموسيقى الغربية بآلة العود. ( يمن فويس )






 




 

 


 

إقرأ ايضا
44-1-730x438

باب الحارة .. شخصية أبو عصام كانت لدريد لحام و شخصية أبو غالب لياسر العظمة

عادل-إمام

عادل امام يشارك صورة مع فنان راحل

1

فيديو - أحمد السعدني: "أتمنى أن أتخذ نفس قرار والدي"

1.24.14.00

مي عز الدين تعلن عن مسابقة والهدية فستان زفاف شهير !

maxresdefault

نانسي عجرم تشارك صورة مع مروان خوري على متن طائرة

248444_0

ما سبب تغيب الفنانة أنغام وشيرين عبد الوهاب عن مهرجان الموسيقى العربية ؟