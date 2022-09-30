تفاصيل وفاة فنان عربي في نيويورك - صور

الوكيل الإخباري -
أدى حادث أليم، إلى وفاة الفنان اليمني احمد الشيبة في ولاية نيويورك الأمريكية، مساء الأربعاء الماضي.اضافة اعلان
وقال ناشطون أن خبر وفاة العازف الشيبة، مؤسف وصادم.
وأوضح شقيقه أنه توفي إثر حادث مروري في مدينة نيويورك.
ويشتهر الفنان الشيبة بإعادة توزيع موسيقي بعض الأفلام مثل قراصنة الكاريبي.
كما استطاع أن يكتسح الفن الغربي بآلة العود، وكسر القاعدة المتعارف عليها بأن آلة العود لا تتماشى الا مع الفن الشرقي.
واستضافته العديد من القنوات العربية باعتباره فنانا مشهورا استطاع أن يدخل العالمية من بوابة إعادة توزيع الموسيقى الغربية بآلة العود. ( يمن فويس
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