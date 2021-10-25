تفاصيل وفاة نجم مسلسل فريندز بعد صراع مع المرض - صورة

الوكيل الإخباري - بعد صراع مع المرض، أعلنت عائلة الممثل العالمي جيمز مايكل تايلر، الذي عرفه الناس باسم "غانثر" من مسلسل Friends، وفاته أمس الأحد.

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وعلقت عائلة غانثر "عرفه العالم باسم غانثر من مسلسل Friends، لكن كل من يحب مايكل عرفه فنانا وموسيقيا وناشطا في حملة التوعية بالسرطان، وهو زوج محب ايضًا أحب مايكل الموسيقى، وفي أغلب الأحيان وجد نفسه في مغامرات مفاجئة وممتعة في حال قابلته مرة واحدة ستصبح صديقه بالتأكيد".

من ناحية أخرى، علق النجوم الذين شاركوا جيمز في مسلسل friends، عبر صفحاتهم الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وجاء في التعليقات:

ليزا كودرو التي جسدت دور "فيبي بوفيه" :"جيمس مايكل تايلر سوف نفتقدك.. شكرا لتواجدك هناك من أجلنا".

مات لوبلان صاحب شخصية "جوي تريبياني" :"ضحكنا كثيرًا معا يا صديقي.. سوف نشتاق إليك .





المصدر - الفن

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