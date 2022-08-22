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الإثنين، 22-08-2022 09:57 ص

تفاوض مع جوني ديب لارتداء زي شخصية غريبة في حفل جوائز عالمي .. صورة

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الوكيل الإخباري-يقام حفل توزيع جوائز MTV أو MTV music awards والذي سيبث يوم الأحد المقبل.

وتجري محادثات مع النجم جوني ديب على الرغم من عدم ترشيحه لأي جائزة ، كي يقوم بتقديم ظهور مفاجئ في الحفل مرتدياً زي رجل القمر وهو شعار الشبكة الشهير.

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ووقع الاختيار على ديب بسبب إبهاره للمعجبين بتصويره لشخصيات غريبة الأطوار في أفلام مثل Sleepy Hollow، وEdward Scissorhands خلال أربعة عقود من الزمن، وفق ما كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


وسبق للنجم السينمائي البالغ من العمر59 عاماً أن فاز سابقاً بـ5 جوائز MTV من بينها أفضل أداء تمثيلي، وأفضل أداء دور شرير، وأفضل نجم عالمي ونجم الجيل.


ويستعد جوني ديب، لإخراج فيلم يروي السيرة الذاتية لـ أميديو موديلياني، الرسام الإيطالي الشهير الذى توفيفقيرا عام 1920، لكنه اشتهر فيما بعد بصوره للعراة ذات الوجوه والأطراف الممدودة، وسيشارك في إنتاجه إلى جانب النجم آل باتشينو.

 


الفن

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