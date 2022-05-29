الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 29-05-2022 08:42 م

تكريم الفنان الأردني الراحل عبده موسى في القاهرة

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الوكيل الاخباري -  كرمت وزارة الثقافة المصرية الفنان الأردني الراحل وعازف الربابة الشهير عبده موسى صالح، في الحفل الختامي للدورة التاسعة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، والذي اختتمت فعالياته مساء أمس السبت.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الأردنية في مصر، اليوم الأحد، فقد جاء تكريم الراحل عبده موسى من قبل وزارة الثقافة المصرية باعتباره أيقونة تراثية وعازف الربابة الأشهر، وأحد أبرز رواد الأغنية الأردنية الشعبية، والتي برع في غنائها بمصاحبة الربابة.

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