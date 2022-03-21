تكريم رحمة رياض في موريكس دور في مهرجان دبي-فيديو

الوكيل الإخباري - حصدت الفنانة العراقية رحمة رياض جائزة الموريكس دور عن أغنية "الكوكب" كأفضل أغنية خليجية، هذا هو التكريم الثالث لرحمة من الموريكس.



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وظهرت رحمة رياض بفيديو متدوال وهي متأثرة أثناء استلامها الجائزة، حيث أرادت ان تقدم هذه الهدية لوالدتها بمناسبة عيد الأم.

وشملت تكريمات هذا العام الأعمال الفنية والدرامية التي عُرضت من 1 يناير 2021 لغاية 31 ديسمبر 2021، ما عدا الأفلام السينمائية الخليجية، وقدم الحفل كل من وسام حنا وأروى.

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