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الإثنين، 21-03-2022 11:15 ص

تكريم رحمة رياض في موريكس دور في مهرجان دبي-فيديو

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الوكيل الإخباري - حصدت الفنانة العراقية رحمة رياض جائزة الموريكس دور عن أغنية "الكوكب" كأفضل أغنية خليجية، هذا هو التكريم الثالث لرحمة من الموريكس.

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وظهرت رحمة رياض بفيديو متدوال وهي متأثرة أثناء استلامها الجائزة، حيث أرادت ان تقدم هذه الهدية لوالدتها بمناسبة عيد الأم.

 

وشملت تكريمات هذا العام الأعمال الفنية والدرامية التي عُرضت من 1 يناير 2021 لغاية 31 ديسمبر 2021، ما عدا الأفلام السينمائية الخليجية، وقدم الحفل كل من وسام حنا وأروى.

 

 

 

 

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