تكريم غادة عبد الرازق وسوسن بدر في قصر البارون - صور

الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها ومتابعيها، صوراً من تكريمها مع الفنانة غادة عبد الرازق، والإعلامية بوسي شلبي، بقصر البارون بالقاهرة، وحصولهن على جائزة الأدب والإبداع من الدكتور صديق عفيفي.

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وعلّقت سوسن، على الصور التي جمعتها بالثنائي ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، قائلة: "اتشرفت بتكريمي جائزة الأدب والإبداع من دكتور صديق عفيفي مع أحلى وأطيب صحبة.. النجمة الجميلة غادة عبد الرازق والإعلامية الرائعة بوسي شلبي".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر فيلم "ثانية واحدة" المعروض حاليا بدور العرض السينمائي، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر وفتحي عبدالوهاب، محمود حميدة وغيرهم.













المصدر - مصراوي