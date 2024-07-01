تكريم مهرجان جرش الشريك الاستراتيجي لمهرجان المسرح الحر ويمثله السيد أيمن سماوي

الوكيل الاخباري - انطلقت مساء يوم السبت الماضي، في المركز الثقافي الملكي، فعاليات “مهرجان المسرح الحر الدولي” بمساريه: الدولي للدورة التاسعة عشرة، والشبابي بدورته الخامسة، الذي يقام هذا العام ضمن الاحتفالات باليوبيل الفضي، لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

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ويرفع المهرجان، الذي رعت انطلاقته وزيرة الثقافة هيفاء النجار، شعار “أهل شجر الزيتون”، تضامناً مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ 10 شهور، كما يحمل هذا العام اسم المخرج الراحل سمير خوالدة.



وكرمت النجار في حفل الافتتاح الذي حضره، نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي، شخصية المهرجان لهذا العام، الفنانة القديرة أمل الدباس، والموسيقي مالك برماوي تقديراً لدعمه المستمر لفعاليات المهرجان منذ دورته الأولى، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أيمن سماوي، كما جرى تكريم لجنة التحكيم التي تضم: الفنان السوداني علي المهدي رئيساً، وعضوية الكاتب السعودي صالح زمانان، والمخرج الأردني فراس المصري، والفنان الجزائري عبدالباسط بن خليفة، والمخرجة الإيطالية باربرا بريتين، فيما بدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي بعنوان: “المحطة” من تأليف وسيناريو وحوار علي عليان، وإخراج منذر خليل مصطفى.



وتخلل الحفل عرض مسرحية “هناي” من الأردن، للمخرج عمر الضمور، والتي تتناول أحداثاً مختلفة، تتبادل فيها الأدوار امرأتان، إحداهما حبيسة التاريخ، والأخرى حبيسة الأبدية، وما يحُكم بينهما، الغريزة الباحثة عن لحظة الوعي .