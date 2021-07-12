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الإثنين، 12-07-2021 11:09 ص

تمبالاند يندهش بأغنية نساي لـ شيرين عبد الوهاب - فيديو

شيرين


الوكيل الإخباري - أعربت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن فرحها لمشاركة الفنان الأميركي "تمبالاند" أغنيتها "نسَاي" بفيديو.

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ونشرت شيرين الفيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه تمبالاند وهو يبتكر إيقاعاً على طريقة الـ "Beatbox"مع أغنيتها، وتوقف فجأة لاندهاشه بها.


وأرفقت شيرين تعليقاً مع الفيديو قالت فيه: "لقد أسعدتني بتفاعلك مع نسّاي، لا أستطيع إخراج هذا الإيقاع من رأسي".


وعبرت عن رغبتها بالتعامل مع تمبالاند، قائلة: "أنتظر تعاملاً جديا بيننا، أحبك تمبالاند".


يُذكر أن أغنية "نساي" تصدرت عنوان ألبوم شيرين الأخير الذي صدر عام 2018، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع النابلسي.

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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