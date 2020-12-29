تهديدات للفنان رامز جلال بمنعه من الظهور ببرامج المقالب

الوكيل الاخباري - يواجه الفنان المصري رامز جلال، تهديدا من نقابة الإعلاميين المصرية بعدم السماح له بالظهور دون الحصول على تصريح بمزاولة المهنة من النقابة، لكنه لم يهتم بهذا الأمر.

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ويقول موقع "صدى البلد" المصري إن رامز جلال سبق أن تلقى التهديد نفسه بالإيقاف والمنع من الظهور دون أن يرد باهتمام مماثل للضجة التي يثيرها في رمضان من كل عام، مشيرا إلى قول مصادر مقربة أن سر عدم اهتمام رامز جلال بهذه التهديدات هو عمله مع قناة غير مصرية.

وتقول المصادر، إن "هذا الأمر يجعل رامز جلال غير ملزم بالحصول على موافقة أي جهة"، بحسب الموقع الذي أشار إلى أن "تهديد رامز جلال بالإيقاف لا يتوقف عند نقابة الإعلاميين، بل سبق أن تلقى تهديدا مماثلا من بعض المحامين، دون أن يستطع أي منهم تنفيذ تهديده".



وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، كرم جبر، قبل يومين، أنه سيبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات تجاه برامج المقالب أو التسلية التي تسخر من الفنانين لا سيما في شهر رمضان.



وأوضح جبر أنه يقصد أي برنامج يسخر من الفنان المصري بصرف النظر عن الأسماء، مبينا أن أكبر جزاء يوقع على هذه البرامج أن يقف الرأي العام ضدها، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

سبوتنيك

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