تهمة تجمع عادل كرم وسارة أبي كنعان

الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان عن قرب عرض فيلم سينمائي جديد يجمعها مع الممثل عادل كرم.

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الفيلم بعنوان "المفاتيح المتكسرة" للمخرج اللبناني جمي كيروز ويجمع أبي كنعان وعادل كرم، إضافة إلى بديع أبو شقرا ورولا بقسماطي. يروي الفيلم قصة فنان شاب يُدعى كريم، يحاول الهجرة الى أوروبا لتنفيذ حلمه في الموسيقى بعد أن سيطر تنظيم إرهابي على مدن ودول عربية، ويجد نفسه تائهاً أمام هذا الواقع، وقصص من وحي العالم العربي والأحداث التي عاشها الناس خلال فترة الحرب في العراق وسوريا.



يُعرض الفيلم في الصالات ابتداء من 28 نيسان/أبريل الحالي ويتزامن مع أيام عيد الفطر الذي يصادف في الأول من أيار/مايو المقبل.



يُذكر أن أبي كنعان غابت عن الدراما في رمضان هذا الموسم، فيما شارك عادل كرم في بطولة مسلسل "بطلوع الروح" المصري الذي صُوّر في لبنان وبدأ عرضه منتصف شهر رمضان.



نواعم