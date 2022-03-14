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الإثنين، 14-03-2022 12:43 م

توضيح قصة تبرع ليوناردو دي كابريو بمبلغ ضخم لصالح أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - بعد جدل كبير وانتشار معلومات عن تبرّع النجم العالمي ليوناردو دي كابريو بمبلغ مالي ضخم لدعم أوكرانيا، نفى موقع CNN الأخبار التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام والسوشال ميديا حول ذلك.

وأفادت المقالات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي بأن نجم هوليوود له علاقة بأوكرانيا، لأن جدّته وُلدت في مدينة أوديسا الأوكرانية، وكشفت عن أنه تبرّع الأسبوع الماضي بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي لصالح منظمة تُسمى صندوق Visegrad الدولي، لكن أفاد تقرير لـ CNN، نقلاً عن مصدر مقرّب من النجم العالمي، أنه لم يقدّم تبرعاً بهذه القيمة لأوكرانيا وليس لديه أحد من أفراد أسرته من أوديسا أو في أي مكان آخر في أوكرانيا.

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وأضاف المصدر أن ليوناردو يؤيد أوكرانيا وقدّم بالفعل تبرعات إنسانية إلى منظمة (كير) ولجنة الإنقاذ الدولية ومنظّمة إنقاذ الطفولة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكن المبلغ الذي كشفت عنه وسائل الإعلام، والبالغ 10 ملايين دولار غير دقيق، كما أن شائعات تقديم الأموال إلى الحكومة الأوكرانية أو للجيش الأوكراني لا أساس لها من الصحة.

 

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