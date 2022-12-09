توقيف الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا

الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه جرى توقيف الممثلة ستيفاني صليبا، بناء على التحقيقات اللبنانية والأوروبية في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

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وأوضحت قناة "الجديد" أنه تم توقيف ستيفاني صليبا بعد إعطاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارة بتوقيفها.



وبحسبما ذكرت صحيفة "الأخبار"، ققد "رجحت مصادر قضائية أن "تساق صليبا إلى مكتب النائبة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، للتّحقيق معها، كون إبراهيم لا يملك أي معطيات حول الملف".



وكانت صحيفة "الأخبار" قد أفادت بأن "النائبة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أصدرت مذكرة بحث وتحر بحق الممثلة ستيفاني صليبا، بناء على التحقيقات اللبنانية والأوروبية التي تجري في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتم تعميم المذكرة على الأجهزة الأمنية".

روسيا اليوم