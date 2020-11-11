تولين البكري تكشف تفاصيل شخصيتها في باب الحارة 11

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة السورية تولين البكري عن مشاركتها في مسلسل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر، بشخصية "خيزران" التي سبق وأن قدمتها في الجزء السابق .

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وعلى الرغم من انها ستؤدي الشخصية ذاتها في الجزء السابق لكنها اكدت انها ستقدم الشخصية بشكل مختلف تماماً .

حيث انها قالت : "أنا عادة أمسك الورق في أي عمل يعرض عليّ، إن أعجبتني الشخصية أؤديها، وإن لم تعجبني أعتذر عنها، فالمهم عندي أن أعشق الشخصية بالدرجة الأولى، إضافة إلى أنني لا أكرر نفسي بأدواري، حتى لو أديت سابقاً دور الأم، فإنني أقدم الشخصية بشكل مختلف تماماً".

المصدر : الفن

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